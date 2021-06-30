Отдел международной информации и политики 15:15

На фоне объявленного Дональдом Трампом возвращения в гонку за президентское кресло в 2024 году, о чем уже сообщал haqqin.az, громко прозвучали обвинения в продолжающемся суде над Trump Organization. Они предъявлены не только самой организации, но и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Уклонение от налогов в Соединенных Штатах - серьезная уголовная статья. Так называемое Большое жюри Манхэттэна предъявило тяжкие обвинения компании, долгие годы руководимой Дональдом Трампом, и финдиректору. Об этом сообщил изданию USA Today источник, знакомый с материалами дела.

Как ожидается, конкретные обвинения будут опубликованы, но пока неясно, когда. Самому Аллену Вайссельбергу, как ожидается, будут предъявлены обвинения за якобы неуплату налогов на основе выгоды от компании, и он, как ожидается, получит их в четверг, сказал источник, не уполномоченный публично комментировать этот вопрос. Адвокат Вайссельберга отказался также комментировать это. Данные обвинения лишь часть продолжающегося расследования, возглавляемого окружным прокурором Манхэттена и генеральным прокурором Нью-Йорка, по операциям семьи Трампа с недвижимостью. Обвинения прозвучали спустя несколько дней после того, как адвокат Trump Organization встретился с местными прокурорами с неудачной попыткой убедить их не продолжать это дело. Так сказал Рон Фискетти, адвокат Trump Organization. Фискетти сказал на прошлой неделе USA Today, что прокурорам не удалось наладить сотрудничество с Вайссельбергом. И он ожидает, что обвинения будут предъявлены компании и, возможно, Вайссельбергу, как можно быстрее, еще на этой неделе. Более чем два года окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс копается в операциях семейного бизнеса Трампа из-за возможных махинаций с банками, страховыми компаниями и налоговыми органами с упором на то, могла ли компания Трампа манипулировать стоимостью имущества для получения выгодных кредитов и снижения налоговых ставок. Прокуроры также оценивали суммы платежей, сделанных в свое время женщинам за молчание от имени Трампа, и то, как эти деньги были задокументированы.

В прошлом месяце генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила, что параллельное гражданское расследование переросло в уголовное, и что власти штата присоединились к расследованию Вэнса. А это уже означает, что бывшего президента США ожидают нелегкие месяцы. Американская фемида продолжает вращать свои жернова, и от нее не скрыться. Нью-йоркский прокурор одержал крупную публичную победу в феврале, когда бухгалтерская фирма Трампа была вынуждена сдать восьмилетние налоговые отчеты в рамках затяжной юридической битвы, которая закончилась в Верховном суде. Расследование Вэнса, как представляется, ускорилось в прошлом месяце с таким результатом, что специальное большое жюри было созвано для рассмотрения возможных доказательств преступных деяний со стороны экс-президента, его деловых партнеров или самой компании. Аргументы и свидетели у стороны обвинения серьезные. Среди тех, кто сотрудничает в расследовании, - Дженнифер Вайссельберг, бывшая невестка руководителя Trump Organization, а также бывший юрист Трампа и посредник Майкл Коэн. Дункан Левин, адвокат, представляющий интересы госпожи Вайссельберг, заявил, что его клиентка предоставила прокурорам, по меньшей мере, 10 коробок информации и обязалась дать показания большому жюри или в суде, если это необходимо. Левин также сообщил, что его клиентка присутствовала во время разговоров, в которых Трамп обсуждал предоставление дополнительных льгот, включая обучение в школе и ремонт квартир, вместо зарплаты для чиновников исполнительной власти Трампа. При этом Левин сказал, что Дженнифер Вайссельберг предоставила содержание этих разговоров в прокуратуру.