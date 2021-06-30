Что обещают синоптики на завтра
В пятницу, 2 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65%, днем 30-35%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-26 градусов.
Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной части страны прогнозируется погода без осадков, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39, в горах ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла.
2-3 июля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.