Турция собирает коалицию для Афганистана выкладка Ивана Стародубцева
Один из ведущих экспертов России по Турции, глава российско-турецкой Ассоциации проектного развития TUR RUS, автор Telegram-канала «Турция - это...» Иван Стародубцев поделился с haqqin.az размышлениями о целях турецкой миссии в Афганистане.
Как полагает И.Стародубцев, у Анкары несколько задач, чтобы действенно заместить собой миссию НАТО в Кабуле. «Прежде всего надо отметить, - утверждает он, - что миссия США в Афганистане и Ираке полностью обанкротилась. И окончательный выход США из Афганистана 11 сентября 2021 года, в день крупнейшего в истории страны террористического акта, можно считать позорным».
Что же касается Турции, у которой, по мнению политолога, безусловно, есть свой интерес в регионе, то она основную свою цель все же видит в том, чтобы создать «положительный пункт в повестке своих отношений с НАТО. Таких положительных моментов в отношениях с альянсом, очевидным образом, сейчас не хватает. И подставляя свое плечо НАТО, она надеется, что США и их союзники с пониманием отнесутся к ее региональным интересам».
Ну и, не сомневается Стародубцев, Турция подтверждает свою позицию принципиального борца с международным терроризмом. Страны, которая хочет обеспечить региональную стабильность. Причем на фоне того, что террор сегодня в мире ассоциируется с исламом, и Анкара хочет опровергнуть такой подход, продолжая себя позиционировать в качестве активного борца с таким явлением, как исламофобия.
«Не стоит забывать и о том, что Турция однозначно стремится укрепиться в Центральной Азии, а Афганистан - это ключ к региону. Если Анкара будет обеспечивать безопасность кабульского аэропорта, который имеет критически важное значение для афганской инфраструктуры, то она резко повысит свою значимость в глазах приграничных к Афганистану бывших среднеазиатских республик. Соответственно, военно-политическое сотрудничество Турции с республиками Центральной Азии принимает совершенно другое измерение. Теперь разговоры о сотрудничестве будут носить более практический характер.
И, наконец, последний довод, объясняющий, почему Анкара взяла на себя миссию в Афганистане. Это внешнеполитическое сотрудничество Турции в афганской миссии с Пакистаном и Венгрией. Венгрия - страна НАТО и наблюдатель в Тюркском совете, а Пакистан имеет теснейшие военно-политические связи с Анкарой. Исламабад - особый партнер Анкары, и не случайно он однозначно на стороне Пакистана в его конфликте с Индией», - отмечает политолог.
Перечисленные факторы, уверен он, и обуславливают логику турецкой миссии в Афганистане. Хотя это для нее несколько накладно и рискованно, потому что обещанные за это США и их союзниками 130 млн долларов могут не окупить несомненных рисков и возможных потерь. «К сожалению, об Афганистан обожглись СССР, США… Поэтому Турции предстоит действовать очень аккуратно», - напоминает Стародубцев.
Турция, по его словам, стремится создать смешанный альянс и приглашает в партнеры члена НАТО Венгрию и не входящий в альянс Пакистан. Понятно, что РФ тоже заинтересована в стабильности Центральной Азии, ей не нужны на своих южных рубежах какие-то волнения и очаги дестабилизации. Но вопрос участия в турецкой миссии Москвы неоднозначный. Для Москвы работа кабульского аэропорта не имеет особого значения, а более широкое участие РФ под большим вопросом из-за крайне негативного отношения к афганской миссии российской общественности. Скорее всего, Россия займет выжидательную позицию, полагает И.Стародубцев.
Эксперт предупреждает к тому же, что талибы уже выразили крайнее негативное отношение к этой миссии. «Пакистан только частично контролирует талибов, причем там есть еще и иранский фактор. А Иран тоже с неудовольствием взирает на активность Анкары в регионе», - сказал он.
«Стоит отметить, что Китай также стремится в Афганистан, в первую очередь в плане реализации своей глобальной инициативы "Один путь - один пояс". Все, что работает и помогает претворению этого проекта в жизнь, для Китая хорошо. То есть Пекин хочет и готов поддержать региональную стабильность, но все, что не работает в пользу его проекта, вызывает у него негативную реакцию. Соответственно, стабильность Афганистана - это стабильность Пакистана, и если учесть соперничество КНР с Индией, то напрашивается вывод, что политическая поддержка Пекина на стороне Пакистана, а значит, и турецкой инициативы в Афганистане», - констатирует политолог.