Джейхун Наджафов, собкор 15:49

Один из ведущих экспертов России по Турции, глава российско-турецкой Ассоциации проектного развития TUR RUS, автор Telegram-канала «Турция - это...» Иван Стародубцев поделился с haqqin.az размышлениями о целях турецкой миссии в Афганистане. Как полагает И.Стародубцев, у Анкары несколько задач, чтобы действенно заместить собой миссию НАТО в Кабуле. «Прежде всего надо отметить, - утверждает он, - что миссия США в Афганистане и Ираке полностью обанкротилась. И окончательный выход США из Афганистана 11 сентября 2021 года, в день крупнейшего в истории страны террористического акта, можно считать позорным».

Что же касается Турции, у которой, по мнению политолога, безусловно, есть свой интерес в регионе, то она основную свою цель все же видит в том, чтобы создать «положительный пункт в повестке своих отношений с НАТО. Таких положительных моментов в отношениях с альянсом, очевидным образом, сейчас не хватает. И подставляя свое плечо НАТО, она надеется, что США и их союзники с пониманием отнесутся к ее региональным интересам». Ну и, не сомневается Стародубцев, Турция подтверждает свою позицию принципиального борца с международным терроризмом. Страны, которая хочет обеспечить региональную стабильность. Причем на фоне того, что террор сегодня в мире ассоциируется с исламом, и Анкара хочет опровергнуть такой подход, продолжая себя позиционировать в качестве активного борца с таким явлением, как исламофобия. «Не стоит забывать и о том, что Турция однозначно стремится укрепиться в Центральной Азии, а Афганистан - это ключ к региону. Если Анкара будет обеспечивать безопасность кабульского аэропорта, который имеет критически важное значение для афганской инфраструктуры, то она резко повысит свою значимость в глазах приграничных к Афганистану бывших среднеазиатских республик. Соответственно, военно-политическое сотрудничество Турции с республиками Центральной Азии принимает совершенно другое измерение. Теперь разговоры о сотрудничестве будут носить более практический характер.