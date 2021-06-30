Дело генерала Ровшана Акперова передано в суд

Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в отношении бывшего командира соединения генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, по факту умышленного убийства Эльчина Федай оглу Алиева (1971 г.р.) 1 июня 2001 года в городе Киев с применением холодного оружия в органах прокуратуры столицы Украины было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, осуществлены следственные действия на основании возникших подозрений в совершении преступления гражданином Азербайджана, уголовное дело было направлено в нашу страну.

В рамках его расследования в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики были осуществлены определенные следственные мероприятия, однако производство по уголовному делу было приостановлено.

В 2020 году, после повторного изучения уголовного дела, руководством Генеральной прокуратуры были выявлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления Ровшаном Акперовым, который в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым возле кафе «Сикора» (город Киев, улица Дегтярева, 7) примерно в 2-3 часа ночи нанес ему удар в сердце колющим предметом, вследствие чего Э.Алиев скончался.

15 марта 2021 года Р.Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, ему предъявлено обвинение, на основании представления Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении Р.Акперова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.