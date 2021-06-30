Отменен чартерный рейс в Баку с чешскими болельщиками

В Чехии отменен чартерный рейс Прага – Баку, на котором чешские болельщики должны были прилететь в Азербайджан на четвертьфинальный матч Евро-2020 с Данией, сообщает haqqin.az со ссылкой на чешские СМИ.

По данным фан-клуба национальной сборной Чехии, который организовывал чартер в Баку, не набралось достаточного количества желающих лететь, хотя изначально 300 человек заявили, что хотят посетить четвертьфинал, который состоится 3 июля.

Фанаты были разочарованы жесткими правилами, связанными с коронавирусом (необходимость сесть на карантин после возвращения в Чехию) и большими расходами (билет на чартер стоил бы от 13 до 16 тысяч чешских крон, а это – от 1000 до 1300 манат).

Но совсем без поддержки сборная Чехии в Баку не останется. Найдутся болельщики, которые прилетят в Азербайджан обычными рейсами с пересадкой. Помимо этого, Футбольный союз Чехии отправит в Баку специальный самолет с партнерами и спонсорами.