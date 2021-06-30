В Азербайджане, по данным на 1 июля, за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 56 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 122 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 275 человек благополучно прошли лечение, 4 975 пациентов клиник скончались.

Лечение 872 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 758 131 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8828 - за минувшие сутки.