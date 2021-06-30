Фуад Нагиев хочет поднять региональный туризм

1 июля состоялась презентация программы «Региональный инновационный туристский продукт» (RİTM), разработанной Государственным агентством по туризму для поддержки туристических стартапов в регионах, а также привлечения инвестиций в развитие регионального туризма.

На презентации было отмечено, что RİTM как региональная программа поддержки предпринимательства будет стимулировать развитие инновационных стартапов за счет привлечения инвесторов и IT-специалистов в сфере туризма, а также развивать предпринимательский потенциал местного населения, поддерживать малое и среднее предпринимательство в туристическом секторе.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил, что программа стартапов будет способствовать повышению качества услуг в регионах, увеличению количества и разнообразия туристских продуктов, а также развитию устойчивого туризма.