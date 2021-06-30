Фуад Нагиев хочет поднять региональный туризм
1 июля состоялась презентация программы «Региональный инновационный туристский продукт» (RİTM), разработанной Государственным агентством по туризму для поддержки туристических стартапов в регионах, а также привлечения инвестиций в развитие регионального туризма.
На презентации было отмечено, что RİTM как региональная программа поддержки предпринимательства будет стимулировать развитие инновационных стартапов за счет привлечения инвесторов и IT-специалистов в сфере туризма, а также развивать предпринимательский потенциал местного населения, поддерживать малое и среднее предпринимательство в туристическом секторе.
Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил, что программа стартапов будет способствовать повышению качества услуг в регионах, увеличению количества и разнообразия туристских продуктов, а также развитию устойчивого туризма.
Ф.Нагиев отметил, что развитие регионального туризма является одним из основных факторов, которые позволят увеличить занятость и создать новые предприятия в секторе туризма.
Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов сказал, что программа RİTM нацелена на реалистичные и измеримые результаты, и выразил готовность Агентства оказать проекту полную поддержку. Он подчеркнул важность компонентов проекта, направленных на обеспечение занятости через предприятия малого и среднего бизнеса.
В ходе презентации была предоставлена информация о функциональности сайта https://ritm.tourismboard.az/, через который можно присоединиться к проекту, а также об условиях подачи заявки на участие в программе стартапов.
В рамках мероприятия была также проведена пресс-конференция, на которой представители Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана ответили на вопросы представителей СМИ.
Отметим, что в программе RİTM в качестве партнеров участвуют Pasha Holding, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), а также международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).