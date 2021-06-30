В Израиле рекордно высокое число случаев COVID-19 за сутки

Израиль зарегистрировал рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки - 307, это наивысший показатель с апреля, сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщению, общее число заболевших в настоящее время приближается к 1 990. Среди них 29 человек болеют тяжело, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Израиль является одной из стран мира, где вакцинация населения идет наиболее быстрыми темпами, более 55% населения страны вакцинированы полностью, порядка 60% - получили как минимум первую дозу. Тем не менее, на следующей неделе Минздрав ожидает, что в Израиле будут выявлять по 500-600 зараженных.