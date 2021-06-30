В Кремле заявили о невозможности мировой войны

Мировая война сейчас невозможна благодаря сохранению ядерного паритета, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может ли быть война? Путин четко сказал, что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет», – передает слова Пескова ТАСС со ссылкой на его интервью Первому каналу.

Представитель Кремля добавил, что Россия приняла комплекс мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения США возможности нанести опережающий удар. «Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин не может недооценивать опасность военных маневров и других провокаций со стороны Запада. «Президент Путин слишком хорошо разбирается во всех нюансах военных маневров, в делах обороны. И, конечно, он не может игнорировать или недооценивать опасность подобных провокационных действий», – сказал Песков.