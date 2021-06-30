Турецкий самолет дозаправил 10 F-16 в небе над Польшей видео
Самолет-заправщик KC-135R ВВС Турции выполнил полет с дозаправкой в небе над Польшей. Об этом сообщает в Twitter в четверг Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, самолет ВВС Турции KC-135R отработал операцию ATARES (по дозаправке) в целом 10 самолетов F-16 в небе над Польшей.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/hCycVivfqT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021