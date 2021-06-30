Самолет-заправщик KC-135R ВВС Турции выполнил полет с дозаправкой в небе над Польшей. Об этом сообщает в Twitter в четверг Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, самолет ВВС Турции KC-135R отработал операцию ATARES (по дозаправке) в целом 10 самолетов F-16 в небе над Польшей.