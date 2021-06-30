Глава Instagram анонсировал смену формата соцсети

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери объявил, что сервис планирует внедрить показ полноэкранных видео в основной ленте приложения. Об этом сообщает CNBC.com.

По словам Моссери, в лентах пользователей Instagram будут появляться полноэкранные видео, в том числе опубликованные в рекомендуемых аккаунтах. Глава соцсети уточнил, что пользователи смогут понаблюдать за экспериментами Instagram в ближайшие месяцы.

«Мы больше не приложение для обмена квадратными фотографиями», — сказал Моссери, пояснив, что грядущие изменения помогут сервису лучше конкурировать с TikTok.