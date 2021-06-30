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Находящаяся в Венгрии с официальным визитом парламентская делегация Азербайджана под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой приняла участие в мероприятии в Дипломатической академии Венгрии. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, вначале состоялась встреча Сахибы Гафаровой с госсекретарем Венгрии и президентом Дипломатической академии Орсолей Пачаи-Томассич.

Затем председатель Милли Меджлиса выступила на состоявшейся в Дипломатической академии конференции, участников которой она проинформировала о пройденном Азербайджаном историческом пути, о тысячелетних традициях азербайджанской государственности.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Венгрией, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Венгрия была одним из первых государств, которые признали независимость нашей страны. В следующем году нашим дипломатическим связям исполняется тридцать лет. Высок уровень двусторонних отношений между двумя народами, имеющими общие исторические корни и схожие исторические судьбы. Встречные визиты глав двух государств, встречи и подписанные до сих пор документы заложили прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества. Что касается экономических связей, то они расширяются день ото дня. Сахиба Гафарова отметила в своей речи и межпарламентское взаимодействие, которое, как подчеркнула спикер, ещё более укрепляет межгосударственные узы. «Верю, что наши парламентарии продолжат эту традицию сотрудничества и в рамках международных парламентских организаций – таких, как Межпарламентский союз, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, а также Европейский парламент, Европейская парламентская ассамблея, другие международные парламентские структуры», - заявила Сахиба Гафарова.

Особо отметив в своем выступлении деятельность ТЮРКПА, спикер Милли Меджлиса с удовлетворением упомянула продвижение сотрудничества Венгрии с тюркским миром посредством этой структуры. За последние годы по инициативе Азербайджана с успехом реализовались крупномасштабные межконтинентальные энергетические и транспортные проекты. В частности, Сахиба Гафарова упомянула железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс, нефтяной трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Южный газовый коридор.

Спикер азербайджанского парламента сообщила участникам конференции, что основным препятствием для регионального развития и интеграции на Кавказе была тридцатилетняя оккупация Арменией территорий Азербайджана. В прошлом году Азербайджан использовал собственные военно-политические средства и положил конец армянской оккупации. Сахиба Гафарова также отметила с сожалением, что тридцать лет оставались на бумаге четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безусловного вывода армянских войск с захваченных территорий Азербайджана. И, наконец, Азербайджан сам обеспечил их исполнение и восстановил свою территориальную целостность. В ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны Азербайджан полностью освободил исторические азербайджанские земли Карабаха и принудил Армению к подписанию 10 ноября 2020 года акта о капитуляции. Спикер Милли Меджлиса поблагодарила правительство Венгрии и венгерских коллег за их поддержку справедливой позиции Азербайджана. Она также довела до сведения венгерской общественности информацию об уроне, нанесенном армянскими вандалами азербайджанским городам и селам, об уничтожении ими культурно-исторических памятников Азербайджана, о разгроме мечетей и разграблении наших национальных богатств. Рассказала Сахиба Гафарова и о том, что Азербайджаном уже начата крупномасштабная программа восстановления на освобожденных территориях.