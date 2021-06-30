Министерство образования присоединилось к «Марафону занятости», инициированному Министерством труда и социальной защиты.

В рамках марафона, организованного под девизом "Давайте вместе поддержим наших ветеранов в трудоустройстве", Минобразования разместило информацию об имеющихся или вновь созданных вакансиях на соответствующей электронной платформе.

Данные вакансии будут использованы с целью трудоустройства членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны.

Следует отметить, что в целях обеспечения социальной защиты и трудоустройства семей шехидов и ветеранов, с 28 января приостановлен процесс приема на работу на соответствующие вакансии в государственных школах, входящих в систему Министерства образования и приняты меры по отдаче предпочтения данной категории людей.

К настоящему времени Министерство образования рассмотрело более 450 заявлений о приеме на работу членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, на которые был дан положительный ответ.