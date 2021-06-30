Рафик Карапетян сбежал в Губадлы, а оттуда в Горис громкий суд над диверсантами в Баку продолжается
В Баку прошло заседание по уголовному делу членов армянского террористического вооруженного формирования: Карапетяна Рафика Робертовича, Голяна Гургена Хованесовича, Тадевосяна Грайра Сережевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Ергиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бехрекяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Хованесовича, Анбарданяна Велса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича, Григоряна Феликса Аршаковича.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова после перерыва дал показания обвиняемый Арман Диланян.
В своих показаниях обвиняемый Диланян, как и другие обвиняемые, заявил, что им выдали вооружение и доставили в Лачын под предлогом охраны границ Армении. Их автобусы без досмотра проехали через посты российских миротворцев. Их отряд 13 дней нес дежурство на горе, после чего командир Арсен Казарян по телефону отдал приказ спуститься.
«Мы пришли на то место, куда нам доставляли продукты. Человека, который должен был вывести наш отряд оттуда, не было на месте. Тогда наша группа отправилась туда, где нас высаживали из машин. А там уже были азербайджанские спецназовцы. Мы и предположить не могли, что нарвемся на отряд ВС Азербайджана «Яшма». Мы сдались этим бойцам», - сказал обвиняемый.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Армян Диланян сказал, что с 3 по 15 октября прошлого года он был на Джебраильском направлении, а потом дезертировал с фронта. По его словам, 27 ноября его вызвали в военкомат.
«Я не воевал. 15 октября я сбежал оттуда. После того, как закончилась война, к нам домой пришли сотрудники военной полиции. Мне сказали, что если я сейчас не отправлюсь охранять границы, то меня арестуют за уклонение от военной службы. Я был вынужден пойти в военкомат. И если бы снова началась война, по закону я должен был бы воевать, но, скажу по совести – я воевать не хотел», - сказал Арман Диланян.
После этого обвиняемый ответил на вопросы сторон.
Отвечая на вопрос адвоката, если он не хотел воевать, то почему будучи в Джебраиле Арман Диланян не сдался азербайджанским подразделениям, обвиняемый ответил: «Я не принимал участие в боях. Там, где я был, бои не шли».
Обвиняемому напомнили, что на следствии он заявил о том, что в составе отряда из 200 человек принимал участие в боях против азербайджанской армии в Джебраиле.
Также в ходе следствия Диланян заявлял о том, что его группе было приказано оказывать вооруженное сопротивление азербайджанским военным на той территории, где они были взяты в плен.
После аналогичные показания дал другой обвиняемый Сетрак Согомонян.
«Нас обманули. Мы все думали, что находимся на территории Армении и охраняем ее границы. Нам не говорили, что отвезут наш отряд в Карабах», - сказал Согомонян.
Он также заявил о том, что во время войны находился на территории Джебраильского района в составе армянских войск.
«Когда наши войска начали отступать, я сбежал оттуда. Меня разыскивала военная полиция. И если бы я не явился в военкомат, то меня бы точно арестовали. Поэтому 27 ноября я пошел в военкомат Гюмри», - сказал обвиняемый Согомонян.
Другой обвиняемый Рафик Карапетян рассказал о том, что во время войны воевал в Джебраиле и после того, как азербайджанская армия освободила Джебраильский район, он сбежал в Губадлы.
«Из Губадлы я отправился в Горис. Там я сдал оружие полицейским и поехал домой. Но меня подали в розыск как дезертира», - сказал обвиняемый Карапетян.
Очередное заседание по делу армянских диверсантов состоится 5 июля.