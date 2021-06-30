В своих показаниях обвиняемый Диланян, как и другие обвиняемые, заявил, что им выдали вооружение и доставили в Лачын под предлогом охраны границ Армении. Их автобусы без досмотра проехали через посты российских миротворцев. Их отряд 13 дней нес дежурство на горе, после чего командир Арсен Казарян по телефону отдал приказ спуститься.

«Мы пришли на то место, куда нам доставляли продукты. Человека, который должен был вывести наш отряд оттуда, не было на месте. Тогда наша группа отправилась туда, где нас высаживали из машин. А там уже были азербайджанские спецназовцы. Мы и предположить не могли, что нарвемся на отряд ВС Азербайджана «Яшма». Мы сдались этим бойцам», - сказал обвиняемый.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Армян Диланян сказал, что с 3 по 15 октября прошлого года он был на Джебраильском направлении, а потом дезертировал с фронта. По его словам, 27 ноября его вызвали в военкомат.

«Я не воевал. 15 октября я сбежал оттуда. После того, как закончилась война, к нам домой пришли сотрудники военной полиции. Мне сказали, что если я сейчас не отправлюсь охранять границы, то меня арестуют за уклонение от военной службы. Я был вынужден пойти в военкомат. И если бы снова началась война, по закону я должен был бы воевать, но, скажу по совести – я воевать не хотел», - сказал Арман Диланян.