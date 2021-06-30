Самый богатый человек в мире решил порадовать пенсионерку

Самый богатый человек в мире — американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос — решил порадовать 82-летнюю пенсионерку Уолли Фанк и позвал ее с собой в космический полет. Об этом он написал в своем Instagram.

Много лет назад женщина прошла курс подготовки к полету в космос, но так и не стала участницей миссии.

«Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя», — сообщил Безос.