Россия запретила въезд мэру Риги Мартиньшу Стакису, снявшему российский и белорусский флаги во время Чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Стакису запретили въезд после инцидента с флагом РФ. Захарова назвала его поступок беспрецедентной русофобской выходкой.

«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — сказала она.

Захарова отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.