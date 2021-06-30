В Москве задержали шурина Лужкова

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Виктор Батурин задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста, Батурина заподозрили по статье 30 и части 4 статьи 159 («Покушении на мошенничество») УК РФ.

Как уточняет «Коммерсантъ», в основу дела легли события 2011 года. Тогда Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры, Елены Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию.

Батурина утверждала, что подпись не ее.

Ранее шурин бывшего мэра Москвы уже был судим. В 2011 году его приговорили к условному сроку за мошенничество с недвижимостью, а в 2013 — к семи годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей «Интеко». В 2016 году суд заменил неотбытый срок Батурина штрафом.