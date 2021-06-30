Журналистам сообщили, что в агентстве действуют учреждения социальных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 (поселок Шаган) и № 2 (поселок Сарай). В этих учреждениях постоянно проживают 278 детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставляются социальные услуги реабилитационной направленности.

Агентство социальных услуг организовало медиатур для ознакомления представителей СМИ с условиями, созданными в учреждениях социальных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, с услугами, предоставляемыми этим детям.

В рамках программы Фонда Гейдара Алиева “Развитие детских домов и школ-интернатов” в обоих учреждениях созданы условия, соответствующие современным требованиям для нормального проживания детей и их привлечения к различным реабилитационным мероприятиям.

Дети, поступающие в учреждения, группируются по возрасту, полу, диагнозу заболевания. Для организации социального обслуживания с учетом индивидуальных особенностей составляется индивидуальный план работы, в котором проводится комплексная оценка каждого ребенка.

В соответствии с установленным режимом и индивидуальным планом работы осуществляется обслуживание и уход за детьми, их реабилитация.

Представители СМИ также ознакомились с ассоциациями, созданными в этих учреждениях для приобретения детьми начальных знаний и профессиональных навыков, выявления их врожденных талантов и способностей. В этих объединениях дети занимаются различными видами рукоделия (рисование, резьба по дереву, вышивка бисером и др.) готовят, занимаются игрой на музыкальных инструментах, танцами, пением, а также легкой атлетикой, теннисом, футболом. Жителям обоих учреждений социального обслуживания также гарантируется участие в спортивных соревнованиях республиканского и международного уровня, на которых они завоевывают медали.

Также продолжаются мероприятия по деинституционализации, которые служат возвращению детей в родную семейную среду. В прошлом году в свои семьи вернулись 22 ребенка, а за 6 месяцев этого года - 8 детей.