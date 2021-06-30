Сидги Шевкет, автор haqqin.az 19:51

Буквально на днях haqqin.az опубликовал статью о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз (Аракс). Как отмечалось в статье, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, располагающиеся в Сюникской области (исторический Зангезур) - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат. Учитывая тот факт, что эксплуатирующий Каджаранский рудник Зангезурский медно-молибденовый комбинат является, по имеющимся данным, дочерним предприятием немецкой компании CRONIMET Holding GmbH, редакция haqqin.az обратилась к официальным органам Германии с просьбой прокомментировать эту неблаговидную ситуацию. Запросы были направлены в МИД Германии и в Посольство Германии в Азербайджане.

Как мы уже информировали наших читателей, на наш запрос пришел ответ из посольства Германии в Баку, полный текст которого был нами опубликован. К сожалению, это послание посольства ФРГ, хоть и выдержанное в лучших дипломатических традициях, породило больше вопросов, чем ответов. Лейтмотивом ответа германской дипмиссии стало утверждение о том, что компания CRONIMET Holding GmbH более не владеет акциями вышеупомянутого горнодобывающего предприятия. "По данным посольства Германии в Баку, немецкая компания, владеющая акциями рудника в Армении, продала свою долю местным инвесторам в конце 2019 года. О недавнем повышении уровня выбросов загрязняющих веществ в реку Охчучай, которое освещалось в азербайджанских СМИ, должны сообщить новые владельцы. Посольство Германии в Баку не располагает информацией об этих владельцах", - говорится в ответе посольства. Естественно, что подобный ответ преследует лишь одну цель - официальные представители правительства ФРГ пытаются снять с германского государства любую ответственность за происходящую в регионе экологическую катастрофу. Даже если согласиться с утверждением о продаже немецкой компанией своей доли рудника, то произошло это только в 2019 году. А значит до того момента именно CRONIMET Holding GmbH напрямую отвечала за неконтролируемый сброс загрязняющих веществ в реку Охчучай. По имеющимся в свободном доступе данным, компания представлена в горнодобывающем секторе Армении с 1996 года, а в 2004 году, во время приватизации Зангезурского медно-молибденового комбината, CRONIMET приобрела 60% акций предприятия.

Как сообщала еще в 2008 году пресс-служба президента Армении Сержа Саргсяна, глава армянского государства принял немецкую делегацию во главе c Гюнтером Пиларски - председателем компании CHRONIMET и по совместительству почетным консулом Армении в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Как отмечалось в пресс-релизе, Гюнтер Пиларски ознакомил Саргсяна с текущими вопросами деятельности Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), а также с новыми инвестиционными программами по развитию горнорудной отрасли, в частности, проект постройки комбината по переработке меди в Каджаране, другие проекты по модернизации производства. Было отмечено, что компания CHRONIMET является одним из собственников ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", который эксплуатирует Каджаранское медно-молибденовое месторождение. Уже в 2013 году армянское НПО ЭкоЛур, занимающееся освещением экологических проблем региона, писала о том, что Гюнтер Пиларски намерен переехать в Каджаран (Армения) со штатом специалистов и финансистов. Как отмечалось в заметке, компания владеет 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, обладающего горным правом на эксплуатацию Каджаранского медно-молибденового месторождения. При этом компания Пиларски является крупнейшим частным работодателем в Армении. На нее работает около 3000 сотрудников. То есть, как свидетельствуют открытые источники, с 2004 года и по 2019 год именно CRONIMET управляла Каджаранским месторождением. Именно в этот период Охчучай превратилась практически в мертвую реку. Как отмечается в отчетах Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, основанных в том числе на заключении немецких лабораторий, уровень загрязнения этой реки выше, чем у многих других приграничных рек. По данным мониторинга, содержание никеля в 7 раз, железа в 4 раза, медно-молибденового соединения в 2 раза выше нормы. В начале марта 2021 года загрязнение Охчучай можно было увидеть невооруженным глазом – сообщалось о гибели некоторых ценных видов форели. И это только начало трагедии. Если армянские власти не предпримут своевременных действий по устранению причин загрязнения реки Охчучай, уровень загрязнения будет лишь расти и приведет не только к пагубным последствиям для флоры и фауны бассейна этого водного потока, но и к экологической катастрофе, которая окажет смертельное воздействие на население прибрежных районов. И ответственность за это несут не только нынешние анонимным владельцы завода, но и немецкая компания, сбрасывавшая токсичные отходы и сточные воды в реку до 2019 года. Стоит отметить, что продажа акций и отход от прямого управления тем или иным предприятием никоим образом не снимает с бывших (что еще надо доказать) владельцев ответственности за противоправные деяния, совершенные в период владения данным предприятием. В любом правовом европейском государстве на такую компанию уже давно были бы наложены крупные санкции за экологические преступления.

Более того, сам факт продажи никоим образом не означает полной потери связи между немецкой компанией и ее активами в Армении. Тем более, что по информации официального сайта CRONIMET Holding GmbH, на сегодняшний день компания владеет заводом "Plant of Pure Iron" в Ереване, который и производит молибден, ферромолибден и перренат аммония. Ведь на Каджаранском руднике как раз добывается сырье для подобного производства. Это наводит на мысль о том, что продажа акций рудника могла вполне быть фиктивной, и предположительно служила цели улучшения имиджа немецкой компании, которая формально не должна была инвестировать в реорганизацию и реконструкцию производственных мощностей в Каджаране для приведения их в соответствие с общепринятыми экологическими нормами. Мы продолжим попытки выяснения личности "местных инвесторов", которым якобы были проданы акции рудника. Не исключено, что здесь могла быть задействована целая коррупционная схема, которая судя по информации армянских СМИ, была создана бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном. Как сообщал ранее haqqin.az, в американском независимом издании The USA Tribune была опубликована статья Роберта Горовица, посвященная армянскому лоббизму в Германии. В расследовательской статье "Неэффективный армянский лоббизм через немецких депутатов" речь идет о многочисленных фактах подкупа немецких парламентариев как федерального, так и местного уровня со стороны проармянских лоббистов. В списке, представленным американским автором, значится и имя главы CRONIMET Гюнтера Пиларски. Он также является вице-президентом и спонсором футбольного клуба Karlsruhe SC. До 2020 года президентом этого клуба являлся член фракции ХДС/ХСС Инго Велленройтер. В статье Горовица предполагается, что Пиларски активно использовал политические связи Велленройтера с целью лоббирования интересов определенной части армянских политических кругов в Германии. Этот факт свидетельствует о широких деловых связях Пиларски с бывшим руководством Армении. Деятельность немецкой компании в Армении с самого начала характеризовалась непрозрачностью, есть обоснованные подозрения в системной коррупции. Тесные связи руководства CRONIMET с политической верхушкой Армении подтверждает и опубликованное в ноябре 2019 года расследование армянского издания Civilnet.В журналистском расследовании упоминается еще один теневой совладелец Зангезурского медно-молибденового комбината является - зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

Хотя директор комбината Мгер Полосков официально заявил в конце 2019 года, что у Микаэла Минасяна нет доли в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, озвученная информация вызывает серьезные сомнения в своей достоверности, особенно в свете последующих откровений новых властей Армении. Так, пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян в апреле 2020 года заявила, что Минасян использовал "подставных акционеров" для контроля над такими компаниями, как PanArmenian, Spayka [судоходная компания], Ереван Молл, телестанция "Шант", Зангезурский медно-молибденовый комбинат, компания мобильной связи UCOM, и другие. Напомним, что зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян привлечен в качестве фигуранта уголовного дела о незаконном обогащении, отмывании денег и включении недостоверных данных в декларацию о доходах. Стоит также отметить, что согласно расследованию Civilnet, акции предприятия также принадлежат ЗАО Moon Metals, которое принадлежат Армену Антикяну и Сурену Ацикяну – людей из окружения Микаэла Минасяна. После революции и смещения Саргсяна сменились и владельцы Moon Metals. Активы компании перешли к Walnort Finance Limited, зарегистрированной на Кипре. Эта компания принадлежит бизнесмену из Швейцарии - Жан-Жаку Луису Полю Баффе. А Triendotto Investments Limited, зарегистрированная по тому же адресу на Кипре, что и Walnort Finance Limited, принадлежит Армену и Карену Ванецянам. А эти «бизнесмены» приходятся двоюродными братьями бывшему главе Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну. Директора Walnort Finance Limited и Triendotto Investments Limited - одни и те же собственники. Скорее всего продажа контрольного пакета акций компании в 2019 году связана именно с проведенным расследованием армянского издания Civilnet. Хронология событий позволяет предположить, что после потери власти Саргсяном, компания лишилась своеобразного "политического зонтика", а сам экс-президент продал акции и вывез деньги из страны, опасаясь разоблачения коррупционной деятельности. Продажа акций компании также была осуществлена непрозрачно. До сих пор неизвестно кому и по какой цене были проданы акции. Как отмечается в расследовании уже упомянутого нами армянского НПО ЭкоЛур, согласно декларации, поданной в середине 2020 года, ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" является владельцем 62,5% акций, выпущенных компанией. И кому конкретно они принадлежат тоже неизвестно.

При этом в декларации упоминаются имена 8 человек, являющихся акционерами компании. Пятеро из них владеют оставшимися 37,5% акций компании. Первым является гражданин Германии Томас Петер Хейли, который стал акционером 12,5% компании с 27 марта 2020 года. Второй акционер - гражданин России Михаил Зурабов, который 3 февраля 2020 года стал владельцем 12,5% компании. Третий акционер - гражданин России, генеральный директор Комбината Мгер Полосков. Он стал владельцем 7,5% компании 20 июня 2018 года. Четвертым акционером является гражданин Армении Нарек Амбарян с долей в 2,5%, которую он приобрел 20 июня 2018 года в один день с Мгером Полосковым. Пятый акционер - Карен Акопян, гражданин Армении, с долей в 2,5%, которую он приобрел 20 июня 2018 года. Гражданин Армении Ваге Акопян указан как 6-й акционер, а граждане Германии Параг Йоханнес Бхатт и Йионатан Иеронимус Хилл указаны как 7-й и 8-й акционеры. Информация об их акциях отсутствует. При этом указано, что они являются членами правления компании. Также имеется информация, что C2 Capital LLC из Германии выступает в качестве компании-посредника для первого акционера - Томаса Хейли. В случае с Мгером Полосковым, Нареком Амбаряном и Кареном Акопяном, действующие в Армении ООО AMP HOLDING и ЗАО STAR DUST выступают в качестве промежуточных компаний. В случае с Михаилом Зурабовым, в качестве промежуточных компаний выступают ООО ZANGEZOR MINING, ЗАО MOON METALS, действующие в Армении, и знакомая нам Walnort Finance Limited, действующая на Кипре. Особо хотелось бы отметить, что в информации, размещенной на официальном сайте ЗММК, следует обратить особое внимание на следующую интерпретацию: "... Компания была создана как государственное предприятие в 1951 году. В 2004 году ЗММК был приватизирован, и в настоящее время собственниками являются: CRONIMET Mining GmbH (60% акций), ОАО Plant of Pure Iron (15% акций), ООО Armenian Molybdenum Production (12.5%) и ООО Zangezour Mining (12.5%)... Нахождение в группе компаний CRONIMET позволяет ЗММК успешно использовать опыт и экспертные знания с надежностью, компетентностью и глобальным партнерством, иметь доступ к мировым рынкам металлов и финансов..."

То есть, руководство комбината подтверждает факт своей принадлежности компании CRONIMET. В конце концов, если продажа акций состоялась в 2019 году, как нас пытается убедить посольство Германии, то у модераторов было достаточно времени изменить в своих официальных источниках информацию о владельцах. При этом становится еще более загадочным сам механизм управления комбинатом, у которого как выясняется, вроде бы и владельцев-то не существует! Поданная ими декларация лишь усугубляет всю фантасмагоричность ситуации, в которой крупнейшим промышленным предприятием Армении владеют и управляют - неизвестно кто и неизвестно как. И это в условиях заявленной Пашиняном борьбы с коррупцией. В заключении хотелось бы отметить, что учитывая вышеуказанные факты, которые уже давно являются достоянием общественности, правительству Германии следовало бы внимательнее относится к своим заявлениям. Продажа акций ЗММК компанией CRONIMET не может являться доказанным фактом, в то время как вполне возможен косвенный контроль над рудником со стороны этой компании.