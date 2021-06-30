Азербайджанцы получили четыре нерабочих дня подряд
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о смене мест рабочего и выходного дней, передает Trend.
Согласно постановлению, в целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней произведена смена мест рабочего дня 19 июля и выходного 17 июля.
Таким образом, 17 июля будет рабочим днем, а 18, 19, 20 и 21 июля – нерабочими днями.
Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля.
Эти дни также считаются нерабочими согласно Трудовому кодексу.