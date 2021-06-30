Смартфоны Nokia лишатся Android

Новые смартфоны Nokia для китайского рынка получат операционную систему от Huawei. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

По сообщениям инсайдеров, подготовленные для рынка Китая смартфоны Nokia будут выпускать с предустановленной HarmonyOS. Переход на новую ОС начнется с запланированных к выпуску Nokia X60 и X60 Pro. Вероятнее всего, в будущем девайсы компании для местного рынка лишатся Android в пользу другой операционной системы.

По словам аналитиков, это связано с тем, что в Китае не работают Google-сервисы. Они предположили, что кроме новой ОС смартфоны Nokia, также получат и доступ к сервисам от Huawei.

Источники рассказали, что Nokia X60 будет иметь безрамочный экран, поддержку 5G, камеру с объективами суммарным разрешением до 200 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Отличительные особенности старшей версии — X60 Pro — не раскрываются. Также не сообщаются и сроки анонса — лишь уточняется, что девайсы представят до конца 2021 года.