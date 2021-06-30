В Тбилиси на акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов
В Тбилиси участники акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна завершиться «Маршем достоинства» 5 июля. Неделю открывает кинопоказ, который пытаются сорвать противники ЛГБТ-активистов.
Демонстранты прорывались через кордон полиции и забрасывали здание камнями, часть которых попала в журналистов. Стражи правопорядка пытаются успокоить собравшихся.