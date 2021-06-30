Серж Саргсян в суде: «Я невиновен»

“Я невиновен”. Как сообщает «Новости Армения», об этом заявил третий президент Армении Серж Саргсян после того, как в суде была зачитана заключительная часть обвинительного заключения.

Судья поинтересовался, принимает ли Серж Саргсян предъявленное обвинение.

«Я слышал прокурора. Обвинение полностью сфабриковано, оно утверждено в рамках выполнения прокуратурой политического заказа», - заявил Серж Саргсян.

На уточняющий вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Серж Саргсян подчеркнул: «Я невиновен».

Уголовное дело против Сержа Саргсяна и Барсега Бегларяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава государства оказал протекцию компании "Флеш". Она победила в гостендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в миллион долларов). Тем самым государству был причинен ущерб в размере порядка 1 миллиона долларов.

