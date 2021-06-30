«Не то чтобы я этого хотел, - сказал Трамп. - Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться».

Впервые после проигранных выборов 2020 года Дональд Трамп прямо заявил, что принял окончательное решение выдвинуть свою кандидатуру и побороться за президентский пост в 2024 году. Он заявил об этом в эфире телеканала Fox News в ответ на прямой вопрос журналиста.

В 2024 году Дональду Трампу будет 78 лет, и ему придется сильно попотеть, чтобы участие в новой президентской кампании оказалось не провальным. Пока еще, на свежей памяти о минувшей кампании, интерес к нему в Америке все еще высок. Доходит до смешного: почти треть избирателей-республиканцев до сих пор не исключают, что еще остаются шансы на возврат Трампа в Белый дом в этом году. Это забавное обстоятельство выявил недавний опрос Morning Consult/Politico.

В то же время Дональд Трамп считается одним из самых неудачных президентов Америки. К такому выводу пришли эксперты, к которым обратился канал C-SPAN. Такой экспертный опрос проводится уже два десятка лет. В этот раз в нем приняли участие 142 специалиста, в том числе историки. Каждому американскому президенту начисляются баллы по десяти ключевым позициям: лидерство в кризисных ситуациях, авторитет, международные отношения, способность убеждать, экономика, отношения с Конгрессом и другие.

Так вот, из сорока шести президентов Соединенных Штатов Трамп оказался на далеком 41-м месте, опередив лишь непопулярных деятелей XIX века Франклина Пирса, Эндрю Джонсона и Джеймса Бьюкенена. Наивысшим образом эксперты оценили способность Трампа к убеждению: 43,9 балла и экономические решения – 42,7. Хуже всего оценили его авторитет -18,7 балла. В сумме он набрал 312 баллов.

Лидерами рейтинга американских президентов традиционно становятся Абрахам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. В этот раз Линкольн получил 897 баллов, Вашингтон – 851, Рузвельт — 841. У Обамы, который замкнул десятку лучших, 664 балла, в два раза больше, чем у сменившего его Трампа.

Помимо невысоких экспертных оценок его заслуг, Дональда Трампа на пути к новому президентству ожидает еще одно серьезное испытание. Окружная прокуратура Манхэттена предъявляет официальные обвинения в использовании мошеннических налоговых схем Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайсселбергу. О том, что расследование идет именно к этому, говорили уже давно, как мало кто сомневался, что задача прокуратуры заключается в том, чтобы добиться от Вайсселберга сотрудничества, и в обмен за смягчение наказания управляющий финансами семьи Трампов даст показания на главу семейства и ее других членов. Последствия для 45-го президента могут оказаться самыми неприятными и точно не ведущими его к 47-му президентству. Можно с ним тут согласиться: «Это не весело, постоянно сражаться».