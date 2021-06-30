Сегодня в Азербайджане День полиции. Этот день не может остаться незамеченным для той части азербайджанской общественности, которая способна принять и осознать колоссальную роль полиции в судьбоносные дни Отечественной войны. Войсковые части вели кровопролитные бои в этой исторически значимой эпохальной схватке. Под огнем в сражениях ряды вдохновленной мечтой о Карабах е армии редели. И в стальные ряды складывающейся на полях сражения победоносной армады вливались не одни добровольцы и резервные части рвущейся в бой армии, но и элитные подразделения азербайджанской полиции. Спустя несколько недель после окончания боев судьба журналиста пронесла меня по неостывшим следам второй карабах ской войны. В Зангилане, Губадлы, Физули, Гадруте… следуя по всей освобожденной карабах ской земле, на пути встречались отважные, суровые, оловянные полицейские, которые, едва покинув поля сражения, призывались к становлению правопорядка на все еще полыхающей земле.

Шла ожесточенная война, которая не нарушила механизм привычной, слаженной, при этом придирчивой и въедчивой работы Системы. Так в период советского казарменно-административного режима называли МВД. Это была нерушимая и тотальная Система. И в немыслимо кратчайшие сроки, после 15 июня 1993 года, основателю Третьей республики – Гейдару Алиеву удалось возродить из пепла и адаптировать к новой формации рухнувший в годы анархистского безвременья столп государства. А идущий в ногу со временем президент-реформатор Ильхам Алиев пересмотрел всю жизнедеятельность государства, кроме МВД.

Бесперебойная работа часового механизма. Эта метафора раннеалиевского периода может охарактеризовать работу азербайджанского МВД. Вот этот смастеренный еще четверть столетия назад аппарат сдерживания сыграл феноменальную роль и во время войны…

В Баку, да и в других городах, в глубоком тылу никто не почувствовал запаха войны. И даже запаха пороха. Изредка в окрестностях столицы нарушал привычный покой мирной жизни лишь усиленный комендантский час и посты усмиряющих своей дисциплиной вооруженных солдат МВД. Но скорее, – это веяние новой коронаэпохи, режим чрезвычайного положения вторгся в нашу жизнь вместе с необъявленной биологической войной. И солдатские посты стали новыми привычными знаками коронаэпохи - нашей повседневной, ограниченной волей государства жизни. Полицейские посты отныне украшают столицы самых мирных городов.

А война в моем подсознании – это танкист в Баку, который на собственной боевой машине едет за сигаретами в соседний маркет. Так было в ненастном 1992-ом, когда война вторглась в жизнь каждого азербайджанца, постучалась в каждую дверь. Война – это перестрелки бандитов на мрачном бакинском побережье, превращенном в царство тьмы. Это бунт потеснивших государство криминальных банд. Всего этого в период второй карабахской войны мы не увидели. Потому что за четверть столетия алиевской власти полиция превратилась в синоним государственности. Хотя в представлении либеральной части общества, полиция – это наиглавнейший карательный институт. Но полицию как грубую и неотесанную силу столь же искренне не любят в Берлине, Лондоне, Париже и Нью-Йорке, стражи порядка воплощают легализованное насилие под вывеской государства. Впервые в 2013 году, наблюдая за садистским насилием полиции при разгоне манифестации во Франкфурте, я осознал, что полиция и вежливость – это взаимоисключающие дефиниции. А после жестокости лондонской полиции, которая словно дикая буденовская дивизия обратила всю свою жестокость к британским анархистам, я научился смотреть по-другому на азербайджанскую полицию.

Хотя это уже проявление древних, как наш мир платоновских либо сократовских философских споров о форме государства и его устройстве. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода азербайджанского гражданина или британского подданного. Свобода не должна нарушать и тем более исключать безопасную и стабильную жизнь. И эту размеренную и спокойную жизнь наладила азербайджанская полиция, которая превратила Баку в тихую гавань, возможно, самую безопасную столицу евразийского региона.