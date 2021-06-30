Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю большей части ее территории. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, передает РИА Новости.

По ее словам, с 1 июля в стране вступает в силу закон об отмене моратория на продажу земли, который позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и эксплуатировать их.

Депутат отметила, что государство будет фактически исключено из любых функций, которые контролируют использование земли, будет запрещен любой экологический контроль. При этом она подчеркнула, что владельцам сельскохозяйственных угодий будет позволен любой вандализм, они даже смогут снимать верхний слой чернозема. «С 1 июля наша земля, 72 процента территории Украины, начнет уходить», — резюмировала политик.