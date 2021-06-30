Побит державшийся 29 лет рекорд в беге

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Об этом сообщается на сайте «Бриллиантовой лиги», где спортсмен принимал участие.

Вархольм добился победного результата на этапе турнира в Осло. Он пробежал дистанцию за 46,70 секунды. Предыдущий рекорд, составлявший 46,78 секунды, держался 29 лет и был установлен в 1992 году американцем Кевином Янгом.

25-летний Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) в беге на 400 метров с барьерами, а также чемпионом Европы 2018 года на этой же дистанции. На его счету также девять побед на первенстве Норвегии.