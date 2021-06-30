Чернокожий миллиардер потребовал 14 триллионов долларов репараций

Роберт Л. Джонсон — первый чернокожий миллиардер Америки и основатель Black Entertainment Television (BET) — призывает федеральное правительство выплатить 14 триллионов долларов репараций, что составляет примерно 333 400 долларов на одного чернокожего в США, пишет Business Insider.

Он также призвал законодателей принять законопроект десятилетней давности, который заложит основу для возмещения ущерба в будущем. Джонсон заявил, что для возмещения ущерба потребуется, чтобы вся страна признала «200 лет системного расизма как последствий рабства» и необходимость компенсации джимкроуизма (сис­те­мы ра­си­ст­ских ме­р и тра­ди­ций, на­прав­лен­ных на укрепление сег­ре­га­ции и дис­кри­ми­на­ции чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния США). По этой причине чернокожим было отказано в 13-15 триллионах долларов богатства, считает он.

«И поэтому мы как страна теперь должны искупить свою вину, заплатив чернокожим людям всех мастей — богатым, бедным и средним — из своего кармана», — заявил миллиардер. Он назвал успешных чернокожих людей, таких как Опра Уинфри, Леброн Джеймс, Майкл Джордан и себя, заслуживающими чека ничуть не меньше остальных. Джонсон, которому сейчас 75 лет, заявил, что выплаты в размере 14 триллионов долларов будет достаточно, чтобы закрыть разрыв между уровнем благосостояния черного и белого населения, но он «не до конца оптимистичен».