Израиль ударил по ХАМАС

Израильские истребители нанесли в ночь на пятницу удары по оружейному цеху палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщает ТАСС.

"В ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров из сектора Газа с целью поджогов истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту, где производилось оружие, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении израильских военных.

Армия "будет решительно противодействовать любым попыткам террора со стороны сектора Газа", подчеркнули в пресс-службе.

По информации израильской государственной радиостанции Kan, в четверг в результате запуска из Газы шаров со взрывчаткой на территории Израиля возникло не менее четырех лесных пожаров. Армия заблаговременно предупредила находившихся в здании оружейного цеха о готовящемся ударе. Израильские военные в середине июня дважды поражали цели в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.