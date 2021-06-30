"Индийский" штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана

Минздрав Казахстана выявил штамм коронавируса "дельта" ("индийский" штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны. Об этом в пятницу сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

"В связи с распространением "дельта"-штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент", - цитирует ТАСС сообщение.

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму "дельта" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.

"Особенностями клиники "дельта"-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных", - пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.