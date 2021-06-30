Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора полиции присвоено следующим сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
полковнику полиции Аласлану Гачай оглу Агаеву
полковнику полиции Исламу Мохсум оглу Гумбатову
полковнику полиции Акперу Меджид оглу Исмайлову
полковнику полиции Абульфату Ахад оглу Рзаеву.