Ильхам Алиев присвоил генеральские звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора полиции присвоено следующим сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

полковнику полиции Аласлану Гачай оглу Агаеву

полковнику полиции Исламу Мохсум оглу Гумбатову

полковнику полиции Акперу Меджид оглу Исмайлову

полковнику полиции Абульфату Ахад оглу Рзаеву.