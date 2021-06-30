Еще одна вспышка сибирской язвы в Армении

Все зараженные из села Исаакян, сейчас они находятся в инфекционной больнице Гюмри, сообщил информагентству глава общины Артавазд Арсенян.

Первые симптомы были зарегистрированы 30 июня, уже пало по 6 голов крупного и мелкого рогатого скота. Сегодня все поголовье вакцинировали. Новых случаев заражения на данный момент нет, заверил Арсенян.

По его словам, хотя окончательное заключение пока не получено, падеж скота и симптомы у людей свидетельствуют о язве, а госпитализированные закалывали заразившуюся скотину и обрабатывали мясо.

Накануне Минздрав сообщил о случаях заражения сибирской язвой в селах Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области. Инфекция подтвердилась у двух владельцев больных животных, а также у их родственника. Состояние 2 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, у одного болезнь проходит в легкой форме.