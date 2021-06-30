Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, за отличия в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка, контроле за соблюдением требований введенного в стране особого карантинного режима, осуществлении мер, направленных на обеспечение режима военного положения, обеспечении общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях группа сотрудников МВД Азербайджана награждена орденом «За службу Отечеству» второй степени и медалями «За Родину» и «За отвагу».

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

