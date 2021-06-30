Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID от ОРВИ
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом «Известиям» рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
По словам российского эксперта, потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха являются наиболее типичными признаками COVID-19.
При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила медик, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.
Специалист отметила, что в настоящее время не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться к коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции и препараты, которые борются с симптомами заболевания.