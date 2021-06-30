В Канаде аборигены сбросили статуи королев Виктории и Елизаветы II

Памятники были установлены перед зданием законодательного собрания Манитобы. В четверг, когда в стране отмечался главный национальный праздник – День Канады, группа протестующих против бывшей канадской колониальной политики собралась перед заксобранием. Сначала они облили монументы краской, а затем с помощью веревок свалили их с пьедестала. По данным телеканала, полиция задержала одного мужчину, который выкрикивал ругательства в адрес толпы, свалившей статуи, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил.

В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь.