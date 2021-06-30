При поддержке Kapital Bank проходит традиционный проект «Летний футбольный лагерь»

Kapital Bank является официальным партнером проекта «Летний футбольный лагерь», который проходит в городе Сумгаит среди детей в возрасте 7-12 лет. Основной целью инициативы является развитие и распространение футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Проект, стартовавший 1 июля 2021 года, продлится 9 дней, его участники распределены по трем группам. Всего в проекте принимают участие свыше 100 мальчиков и девочек из 48 школ и лицеев Сумгаита. Участники первой группы — это дети наших героев, шехидов и ветеранов Отечественной войны.

«Летний футбольный лагерь» проводится с 2014 года, он реализуется по инициативе Kapital Bank, Министерства образования, Исполнительной власти города Сумгаит, Управления образования города Сумгаит, ПО Azərikimya и футбольного клуба «Сумгаит».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.