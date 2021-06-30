«Обращение уже в Конституционном суде, ждем процессуального решения о принятии его в производство», - сказал представитель блока Роберт Айрапетян. По его словам, дело будет рассмотрено в 15-дневный срок в устном порядке. Заседание будет открытым.

«Максимум 16 июля уже будет решение КС о признании итогов выборов, или признании их недействительными, с определением нового порядка распределения мандатов либо назначением второго тура», - сказал Айрапетян.

Он отметил, что свое обращение в КС блок «Армения» представил отдельно, но, по сообщениям в СМИ, по отдельности же представят их и блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею», и партия «Зартонк».

На данный момент, по его словам, вопрос получения мандата со стороны как Роберта Кочаряна, так и остальных членов блока не стоит, так как нет решения Конституционного суда.

В свою очередь, пресс-секретарь КС Ева Товмасян сообщила в Facebook, что к утру 2 июля они получили обращение только блока «Армения».

В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в Национальное собрание. В них участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Согласно окончательным результатам голосования, обнародованным ЦИК, партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов. Основной конкурент в лице блока «Армения» получил 21,09%, тройку замкнул блок «Честь имею» с 5,22% голосов. Эти три силы проходят в Национальное собрание восьмого созыва.