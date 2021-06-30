929 ветеранов обеспечили реабилитационными средствами

В рамках мер социальной поддержки Министерством труда и социальной защиты населения в после военный период было предоставлено до 6 200 реабилитационных средств 929 инвалидам войны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, 82 участникам Отечественной войны, которым ампутировали нижние конечности, были предоставлены 83 высокотехнологичных протеза.

С марта этого года началось обеспечение лиц с ограниченными возможностями (часть из них - ветераны войны) инвалидными колясками. Им предоставили около 500 моторных инвалидных колясок.

В послевоенный период в реабилитационных учреждениях министерства социально-психологическими и реабилитационными услугами были охвачены около 1 300 ветеранов и членов семей шехидов. Они были привлечены клиническими и социальными психологами к психологическим сеансам, как к визуальным, так и онлайн, групповым и индивидуальным.

В настоящее время процесс оказания этих услуг продолжается.