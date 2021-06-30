На совместных тактических учениях с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021», проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, в ходе учений был осуществлен выход подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку, проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и проведена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.