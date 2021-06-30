Цена на азербайджанскую нефть превысила $77

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 июля составила 77,11 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше предыдущего показателя, сообщает haqqin.az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 76,48 доллара за баррель, что на 1,18 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 73,81 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 1,29 доллара.