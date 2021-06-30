Кубинская делегация на переговорах с Теймуром Мусаевым

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, открывая встречу, Теймур Мусаев поблагодарил правительство Кубы и в лице руководителя медперсонала профессора Далси Торреса Авиллы всех, кто оказал Азербайджану помощь в борьбе с пандемией.

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в нашей стране Альфредо Ньевесом Портуондо и руководителем прибывшей с Кубы бригады специалистов-медиков, работающих в области COVİD-19, профессором Далси Торресом Авиллой.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

Теймур Мусаев также отметил, что процесс вакцинации в Азербайджане поэтапно продолжается и стремительно набирает темп. Он выразил надежду, что наша страна за короткие сроки добьется положительного результата.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Азербайджане Альфредо Фидель Ньевес Портуондо подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в деятельности Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией. Дипломат также отметил, что опыт Азербайджана является образцовым в мире. Была подчёркнута важность динамичного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Руководитель прибывшей с Кубы медицинской бригады профессор Далси Торрес Авилла от имени бригады выразил благодарность за созданные им условия для работы в Азербайджане. Кубинский специалист подчеркнул, что достигнутые успехи в борьбе с коронавирусом - это результат совместной работы.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, была подчеркнута целесообразность дальнейшего сотрудничества и в других сферах здравоохранения.