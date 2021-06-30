Баку требует призвать Армению к ответственности из-за загрязнения пограничных рек

Медно-молибденовый завод на территории Армении сбрасывает неочищенные отходы производства в реку Охчучай. Это масштабная проблема, так как Охчучай впадает в реку Араз. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, передает Trend.

По словам Джейхуна Байрамова, это создает проблему не только для Азербайджана, но и Ирана.

"Азербайджан требует серьезной реакции на этот вопрос. Армении не удастся уйти от ответственности. В то же время мы обращаемся к зарубежным компаниям, работающим в Армении, требуя, чтобы они приняли в связи с этим действенные меры", - глава азербайджанского МИД.