В России новый максимум смертей от коронавируса

Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 561 360 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,42%.

Смертность пациентов с COVID-19 в РФ вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 679 смертей... За весь период по России умерло 136 565 человек", - говорится в сообщении.