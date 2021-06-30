Сингапур пустил коронавирус на самотёк

Теперь Сингапур будет относиться к COVID-19 так же, как и к любым другим постоянно присутствующим болезням. Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится, пишет сингапурское издание The Straits Times.

Сингапур, который долгое время был одним из примерных борцов с пандемией COVID-19, представил новую политику, полностью меняющую подход к борьбе с коронавирусом в этом городе-государстве.

Власти заявили, что количество случаев заражений больше объявляться не будет, будут фиксироваться только госпитализация, тяжелые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется. Как и изоляция близких контактов заболевших. Тестирование на COVID-19 и вакцинация будут продолжены. Однако власти Сингапура пояснили, что вакцинация не может полностью прекратить заражения. Ее цель – уменьшить число тяжелых случаев, то есть аналогично прививкам от гриппа. При этом тестирование перейдет с носоглоточных мазков, выполняемых медперсоналом, на антиген-тесты и анализы по дыханию, предназначенные для самостоятельного использования.

Власти Сингапура не станут вводить новый план немедленно. Его начнут применять постепенно, учитывая ситуацию. В том числе с добровольной вакцинацией, которая составляет ключевую часть стратегии.

В презентации плана, изложенной министрами здравоохранения, финансов и труда (они руководят коронавирусным штабом Сингапура), говорится: "Прошло 18 месяцев с начала пандемии. Наш народ устал от борьбы. Все спрашивают: когда и как закончится пандемия? Плохая новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость в том, что можно нормально жить и при наличии вируса".

“Вирус продолжит мутировать, и, следовательно, выживать в обществе. Пример такой болезни – грипп, – пояснили представители сингапурских властей. – Каждый год многие люди заболевают гриппом. Подавляющее большинство выздоравливает. Им не нужна госпитализация и минимальные лекарства или никаких. Но меньшинство, особенно старики и люди с хроническими заболеваниями, могут тяжело заболеть, некоторые умирают”.

"Мы не можем ликвидировать вирус. Но мы можем превратить пандемию в нечто намного менее опасное, как грипп или ветрянка, и жить дальше своей жизнью, – объяснили свою новую политику сингапурские министры. – История показала, что каждая пандемия сама приходит к концу. И мы призываем собрать все силы, чтобы этот конец наступил быстрее".