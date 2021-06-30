Мэра российского города нашли мертвым

Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством.

В настоящее время место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок.