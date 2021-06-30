Известный азербайджанский врач Рашад Махмудов о неизбежном: индийский вирус вторгнется и в Баку

«В России и Грузии уже выявлены случаи инфицирования штаммами «дельта» и «дельта плюс» (в Грузии штамм «дельта плюс» официально обнаружен не был – ред .). Степень заразности этого штамма по сравнению с более ранними штаммами коронавируса очень высока. И это должно беспокоить всех нас», - сказал известный хирург-кардиолог Рашад Махмудов.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании парламента заявил, что штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс» уже распространились в соседних с Азербайджаном странах, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

Депутат отметил, что, в отличие от предыдущих случаев, сегодня есть опыт борьбы с коронавирусом, который приобрел каждый член общества, каждое государство и национальные системы здравоохранения.

«Исходя из этого опыта, можем сказать, что, вместо того чтобы со страхом воспринимать новости, которые слышим, мы должны осознавать и использовать те методы борьбы, которые каждый из нас уже выучил. По сравнению с предыдущим годом, вместо жесткого карантинного режима, перед лицом волны пандемии, которая влияет на события в любой стране, главным направлением является то, чтобы каждый человек, а также большая часть общества вели образ жизни в соответствии с правилами карантинного режима. Также общеизвестно, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с инфекцией является вакцинация», - сказал Рашад Махмудов.

Депутат подчеркнул, что наличие штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс» в соседних странах делает возможным попадания его и в Азербайджан. «Будем надеяться, что этого не произойдет. Но если это и случится, верю, что общество, как всегда, предпримет совместно с государством такие шаги, которые позволят достойно справиться с этими трудностями», - сказал Рашад Махмудов.