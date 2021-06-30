Всемирная организация здравоохранения в рамках проекта PROACT-Care, реализуемого в Шемахинском районе Азербайджана, подарила трем селам этого района - Демирчи, Чархан и Чёлбагирли три мобильные клиники и два автомобиля скорой помощи высокой проходимости марки "Нива".

Выступившая на мероприятии глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи сообщила, что финансовую поддержку проекту оказали Агентство США по международному развитию, посольство Великобритании в Азербайджане, Инициатива сотрудничества UHC. В реализации проекта участвуют ИВ Шемахинского района, Министерство здравоохранения Азербайджана, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Фонд Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ.

Одной из главных целей проекта является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. заявила Харманджи, подчеркнув, что в Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают до 24 тысяч человек.

А председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы в свою очередь отметил, что в Азербайджане реконструированы и построены 700 новых медицинских объектов. По его словам, в стране ведется работа в направлении создания института семейных врачей, внедрения передовых медицинских технологий. Данный проект является хорошим подспорьем в улучшении доступности высококачественных услуг сельским жителям. В будущем системой мобильных клиник будут охвачены и другие районы Азербайджана, сказал Байрамлы.

Что касается получения Азербайджаном вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX, то, как отметил Р.Байрамлы, пока посредством этой международной структуры в Азербайджан доставлена лишь небольшая часть от запланированного объема ковид-вакцины.

В мероприятии приняли участие также посол США Эрл Литценбергер, посол Великобритании Джеймс Шарп, глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов и др. Гости также посетили тренинг-центр ВОЗ в Шемахе.

Как сообщил haqqın.az кoординатор проекта Мехмет Акман, мобильные клиники будут одновременно проводить мониторинг рисков здоровья и в то же время оказывать первичные медицинские услуги. В оснащенных современным медицинским оборудованием мобильных клиниках будут работать по два врача - терапевт и педиатр, а также по две медсестры. Для обслуживания жителей горных, труднодоступных сел ВОЗ предоставила автомобили "Нива".

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на торжественной церемонии передачи мобильных клиник ВОЗ Шемахинскому району, сказал, что за время пандемии США оказали помощь Азербайджану в борьбе с инфекцией на 6,6 млн долларов. По его словам, Белый дом намерен посредством USAİD оказать финансовую помощь ещё на один миллион долларов.