Азербайджанские пилоты провели воздушную разведку фото, видео
Военные пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021» в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.
Согласно сценарию, задействованные в учениях военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.
Военные пилоты ВВС Азербайджана осуществили воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.
Пилоты ВВС Азербайджана, продемонстрировав особый профессионализм, успешно выполнили поставленные во время учений задачи.