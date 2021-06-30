Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
В субботу, 3 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении в Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 21-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, ночью 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 755 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона ожидается юго-восточный ветер, температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.
В некоторых северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-27 градусов тепла.