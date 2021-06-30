Bloomberg: США просят Центральную Азию временно принять 9000 афганцев

Администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск — сделать это Штаты обещают до 11 сентября.

Сообщается, что США также обсуждают с коллегами из Узбекистана и Таджикистана проект соглашения, который позволит Вашингтону проводить разведывательные операции с территорий этих стран.

Ранее New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщал, что США готовятся к тому, чтобы разместить в других странах тысячи афганцев, сотрудничавших с американскими военными.